Üye Girişi
Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

28.07.2021 16:32
Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu, System.String[]

İzmir'de AK Parti Gaziemir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'kamu ihalelerine fesat karıştırmak', 'yolsuzluk', ve 'devletin malını gasp etmek' suçlamalarıyla aralarında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'nın da yer aldığı...

İzmir'de AK Parti Gaziemir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'kamu ihalelerine fesat karıştırmak', 'yolsuzluk', ve 'devletin malını gasp etmek' suçlamalarıyla aralarında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'nın da yer aldığı 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de Gaziemir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Özel Kalem Müdürü Asli Özgü, Yücel Aksan ve Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'kamu ihalelerine fesat karıştırmak', 'yolsuzluk', ve 'devletin malını gasp etmek' iddialarıyla yapılan suç duyurusunda suçlamaya konu olan kişilerin belediye iştirakinde bulunan işçilere etki edebilecekleri ve ihale evraklarını değiştirebilecekleri öne sürüldü. Başkan Halil Arda'nın adı geçen şahıslarla organize olarak suç işlediklerini iddia eden Atmaca, Gaziemir Belediyesi şirketlerinden Seydaş A.Ş.'ye belediye kiracıları tarafından para aktarımı yapıldığını ve şirkete yatırılan paraların başka işlerde kullanıldığını öne sürdü. Yaptığı suç duyurusunda yıkılan 'Tepe Cafe ve Restoran' ile ilgili sürecin usullere uygun olarak yürütülmediğini söyleyen Atmaca, "Porto Cafe ile ilgili yazılı olarak istememe rağmen tarafıma hiçbir belge veya bilgi verilmemiştir. Bu da akıllara inşaatın kaçak yapıldığını getirmektedir. Önceki yıllarda Tepe Cafe ve Restoran olarak hizmet veren bu tesis, yaklaşık 10 yıldır yeni yapılmış bir binada hizmet vermekteyken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından Seydaş A.Ş.'ye kira gelirleri ayni sermaye olarak verilmiştir. Ancak belediye başkanı diğer ayni sermayeye konu edilen yerlerin kiralarını toplarken bu tesisi sanki Seydaş A.Ş.'nin malı gibi göstererek yıktırmış ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmasına rağmen Seydaş A.Ş.'ye ait sermayeleri kullanarak büyük kısmını ihalesiz ve izinsiz olarak yapmaya başlamıştır. Burada büyük bir suç işlenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tesisi gasp ederek yıktılar"

Belediye malına karşı suç işlendiğini ve bunun devletin malına karşı işlenmiş bir suç olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Atmaca, "Belediye Başkanı Halil Arda ve dilekçemde isimlerini sunduğum şüpheliler birlikte organize bir şekilde hareket ederek Belediye Meclisi tarafından işletme gelirlerinin, yani kiraların ayni olarak verildiği belediyenin Tepe Cafe ve Restoran tesisini gasp ederek yıkmışlar ve yerine Seydaş A.Ş.'den para harcayarak yenisini yapmaya başlamışlardır. Eğer ki proje yapılacak ise binanın ekonomik ömrünün kamu yararı gereği inceletilmesi sonrasında çıkacak rapor üzerine Gaziemir Belediye Başkanlığı ilgili müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerekmektedir" dedi.

Atmaca şikayetinde yıkımın ardından Başkan Arda'nın yapım işi ihalesi yapmak yerine hizmet alımını pazarlık usulü ile işin imalatını yapan tek firmayı çağırarak işi vermeye çalıştıklarını belirterek, Porto Cafe inşaatının temelinden başlayarak işlerinin kime veya kimlere hangi yöntemler uygulandığını belirlenmesi için evrakların talep edilmesini istedi. Suç duyurusunda Halil Arda'nın şahsi avukatı Ayşe Zübeyde Aydın'ın belediyeden aylık danışmanlık ücreti almasının yanında Seydaş A.Ş.'den de avukatlık ücreti aldığı, Halil Arda'nın eşi ve Gaziemir Belediyesi'nin onursal koordinatörü Deniz Arda'nın da tez danışmanı olan Yücel Aksan'ın aynı zamanda Seydaş A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesi olduğu ve Aksan'ın oğlunun belediyeye memur olarak işe alındığı aktarıldı.

"Personele imza attırıldı"

Yapılan şikayette ihaleler ile ilgili İhale Komisyonuna alınan üyelerin, belediyenin devlet memurları olmadığı, Seydaş A.Ş.'nin personelleri de olmadığı ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yetkisinde olan belediyenin bir diğer iştiraki Gazi-Bel Limited Şirketi'nin personelleri olduğu belirtildi. Bu personellerin Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda Seydaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Özgür tarafından arandığı ve önlerine ne olduğunu bilmedikleri ihale evraklarının konulduğu ve personellerin bu evrakları imzalarken kendisinin ihale bürosunda çalıştığını bildikleri Gülçin Koşar'a sorduklarını, onun da "Benim de haberim yok" dediğini ama yıllardır ihale bürosunda çalışan Gülçin Koşar'ın da ihale komisyon üyesi olarak imza atması üzerine, işten de atılma korkusu ile bahse konu ihale evrakı olarak önlerine sunulan belgeleri imzaladıklarını beyan ettikleri aktarıldı.

"Görevden el çektirilsinler"

Savcılığın harekete geçmesi gerektiği belirtilen suç duyurusunda, "Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından önceki 2 yılda yüzlerce işçi ve sözleşmeli memurun işine son verildiği dikkate alındığında bu personellerin işsiz kalmaktan korktukları için imza attıkları ortadadır. Ancak bu konunun başsavcılığınızca yapılacak tahkikat ile usulsüz olarak yapılan ihalelere, usulsüz olarak atanan bu ihale komisyonu üyelerinin gizli ifadelerinin alınması ile ortaya çıkarılması gereken bir konu olduğu açıktır. Karşımızda ciddi bir oluşum, organize bir suç örgütü yer aldığı yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıkacaktır. Belediye mülkünü gasp eden, usulsüz ihaleler yapan ve usulsüz atadıkları komisyon üyelerine nüfuz edip zorla belge imzalatan bu kişilerin olası muhtemel büyük kamu zararlarının önüne geçilmesini teminen resmi kamu görevlerinden ve Seydaş A.Ş.'deki görevlerinden ivedi olarak el çektirilmeleri gerekmektedir" denildi. - İZMİR

Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu

Deniz Arda, Halil Arda, Gaziemir, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 17:49 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı 17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi 17:22 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı 17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü 16:45 Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak 16:41 Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak
Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü 16:17 Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu 15:14 Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü         
17:56
Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti         
17:40
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı         
17:18
Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi         
16:50
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm         
16:44
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:21
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar         
15:12
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz         
14:38
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 18:01:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziemir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement