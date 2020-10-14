Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika

Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

14.10.2020 13:29
Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği, System.String[]

Gaziemir Belediyesi, ilçedeki aktif 15 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Gaziemir Belediyesi, ilçedeki aktif 15 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Malzeme dağıtım töreni öncesinde amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, her yaştan Gaziemirlinin daha iyi koşullarda spor yapmasını önemsediğini, bu kapsamda ilçedeki spor tesislerinin yenilenmesi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Amatör spor kulüplerinin önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Başkan Arda, "Amatör kulüpler, gençlerin sağlıklı, bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin önünü açan çalışmalar yapıyorlar. Biz de Gaziemir Belediyesi olarak amatör sporculara ve kulüplere destek vermeye devam edeceğiz. Gaziemir sporuna katkı koyan tüm kulüp yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Gaziemir Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Mazlum Muammer Şentürk de, malzeme dağıtım töreninde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Başkanımız Halil Arda'ya amatör spor kulüplerine desteğinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. Şentürk, konuşmasının ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 15 kulübün yöneticilerinin imzaladığı, üzerinde Başkan Arda'nın isminin yer aldığı 35 numaraları forma hediye etti. Etkinliğin sonunda Başkan Arda, Gaziemir Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda amatör kulüplerin yöneticilerine malzemeleri teslim etti. - İZMİR

Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Gaziemir Belediyesi, Halil Arda, Gaziemir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika Spor

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