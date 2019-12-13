Gaziemir'deki çöp konusu meclis gündeminde - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Gaziemir ilçesinde taşeron firmanın çöp toplama hizmetini durdurması nedeniyle yaşanan çöp sorunu gündeme geldi. AK Parti'li meclis üyesi Ali Gönen çöp toplamada aksamalar yaşandığını belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçe belediyelerin de desteğiyle yapılan çalışmalar sonrası çöp sorununun kalmadığını belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Oturumun dilek ve temenniler bölümünde Gaziemir ilçesindeki taşeron firmanın çöp toplama hizmetini durdurması konusu gündeme geldi. Oturumda söz alan AK Parti'li meclis üyesi Ali Gönen, Gaziemir ilçesinde yaşanan çöp sorununa değinerek, "Gaziemir ilçemiz çöp sorunuyla karşı karşıya. Yüklenici firma hizmeti durdurdu. İlçe belediyemiz kendi imkanlarıyla çevre ilçelerden desteklerle toplamaya çalışıyor ama aksamalar var. Çözüm konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin müdahil olmasını bekliyoruz. Bu durum salgın hastalıkların yayılması konusunda riskler taşıyabilir" dedi. Bunun üzerine konuşan Başkan Soyer, "Sabah başkanımızla konuştuk. Bütün ilçelerden ciddi destek aktarıldı, biz de destek verdik. Hiçbir şekilde vatandaşımıza verilen hizmette aksama olmayacak" diye konuştu.



"Hiçbir yerde problem yok"



Oturumda söz alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, şunları söyledi:



"Gerekli açıklamaları yapmama rağmen Ali Gönen problemi dile getirdi. Konak, Çiğli, Bornova, Buca, Menderes Belediyelerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Dayanışma içinde araçlarını gönderdiler. Gaziemir'de çöple ilgili hiçbir sorun yok. Ali bey sanırım ilçeyi dolaşmıyor. Ben dün gece kendi arabamla gece dolaştım hiçbir yerde problem yok. Bu konu, taşeron firmaya ödeme yapmama konusundan kaynaklanmıyor. 8 ayda 3,5 milyon hakkedişleri vardı. 2,4 milyonunu ödedik. İki gün önce 200 bin ödemek için çağırdık, gelmediler. Birçok belediyemizin 10 milyon üzerinden taşeron firmalara borcu olmasına rağmen firmalar çöp hizmetlerini yerine getiriyor. Bizim taşeron firmamızın sahiplerini Sarnıç'taki piknik alanıyla ilgili verilmiş bir anlaşmaya uymadıkları gerekçesiyle onları kamusal alandan çıkarıp halkın kullanımına sunmak için yaptığım bir operasyon neticesinde kontak kaparak bize ders vermeye çalışılar. Belediyelerimizin desteği ile bunu aşıyoruz."



"Gaziemir'i taşerondan kurtarıyorum"



Arda ayrıca, 6,5 milyon TL kredi kullanarak yaklaşık 16 tane yeni sıfır araç alınacağını belirterek, "Bu sorunu taşerondan kurtarıyoruz. 15-20 gün kaldı. Araçlarımız şu an İzmir'de firmada üst donanımları yapılıyor. 15-20 günde teslimleri yapılacak. Gaziemir'i taşerondan kurtarıyorum. 3-4 kuruşun hesabını yapıyorum. Herkesin içi müsterih olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR