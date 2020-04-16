Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı 3D yazıcıyla maske üretimi Sağlıkçılara günlük 100 adet maske üretilecek Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesine verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, sağlık çalışanları için yüz...

Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı

3D yazıcıyla maske üretimi

Sağlıkçılara günlük 100 adet maske üretilecek

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesine verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Günlük 100 adet olarak üretilecek maskelerin üretiminde 3D yazıcılar kullanılacak.

Gaziosmanpaşa belediyesi ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Sağlık çalışanlarını virüsten korunmak için en önemli ihtiyaçlarından olan siperlik maskeler, Gaziosmanpaşa Gençlik merkezindeki 3D yazıcılar ile üretiliyor. Yüz koruyucu siperlik maskeler ücretsiz olarak, ilçedeki sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarına verilecek.


"Belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyoruz"

Maske üretiminin yapıldığı gençlik merkezinde incelemelerde bulunan, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz "Bu süreçte kamu kurumlarının, belediyelerin katkısı gerçekten çok önemli. Burada üretilen materyaller bizim arkadaşların acil servislerde, yoğun bakımlarda numune alınan birimlerde vesaire önemli. Hastayla yüz yüze geldiğimiz yerlerde doğal olarak hasta öksürebilir, aksırabilir. Buradan alesollar yayılabilir. Bunlar için hem yüzü, gözü, ağız içini, enfeksiyon buralardan bulaşıyor biliyorsunuz, buralar için önemli bir koruyucu bariyer oluşturuyor. Bunların hastanelerimize dağıtılması, önemli anlamda sağlık çalışanlarımız için koruyuculuk oluşturacaktır. Belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyoruz" dedi.


"Paranoyaya dönüştürmeyelim ama tedbiri de asla elden bırakmayalım"

Yılmaz vatandaşlara yapılan uyarıları yinelerken " Sağlık bakanlığımızın bu konudaki politikası gerçekten, aslında biz bütün dünyadaki tecrübeleri göz önüne alarak Türkiye'de bir takım önlemler öneriler gündeme getiriliyor. Burada sokak izolasyonu önemli. Çıkmak zorunda olanlar mutlaka dış ortamlarda maskelerini takmalı. Herhangi bir kuruma gittiğimiz zaman hastanelerimize veya başka bir kamu kurumuna gittiğimizde mutlaka maskelerimizi ve koruyucu siperliklerimizi takalım. Paranoyaya dönüştürmeyelim ama tedbiri de asla elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.


"Günde ortalama 100 adet siperlik üretiyoruz"

Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nde kodlama eğitimi veren bilişim teknolojileri öğretmeni Soner Çörekçi ise üretim süreci ve proje ile ilgili olarak "Başkanımız Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla bilgi evlerindeki 3 boyutlu yazıcılarımızı sağlık çalışanlarımıza destek amaçlı kullanmak istedik. Bu kapsamda 3 boyutlu maske üretimi yapıyoruz, sağlık çalışanlarımız için siperlik üretiyoruz. Günde ortalama 100 adet siperlik üretiyoruz. 24 saat çalışma esasına dayanarak. 3 boyutlu maskemizin plastik kısmı bu şekilde buna bir asetat yardımıyla siperlik yapmış oluyoruz. Maskelerin üzerinde "sağlık çalışanlarımız sizi seviyoruz" yazıyor. Sağlık çalışanlarımız bizler için büyük bir fedakarlık yapmakta. Biz de onlara bu kapsamda destek vermek için onlara moral olsun diye böyle bir yazı yazdık. Gaziosmanpaşa belediyesi bu süreçte bize çok katkı sağladı, her türlü desteği verdiler" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:51 Kaynak: İHA

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