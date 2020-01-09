GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA

13 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/ Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadına otomobil çarptı.

GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Alper KORKMAZ/ Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düşen kadın kaldırıldığı hastanede öldü. Otomobilin kadına çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında  Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aytaç yönetimindeki 34 CJH 461 plakalı otomobil,  yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Şerife Dikel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kadın ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri  yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Dikel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.  Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce havaya fırlıyor. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı

-(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Muhabir anonsu

-Yaya geçidi olmamasına rağmen karşıya geçmeye çalışanlar

-Yakınlarda bulunan üst geçit

-Genel ve Detaylar


Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:03 Kaynak: DHA
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