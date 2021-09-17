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Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı

17.09.2021 09:49

Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçedeki park ve bahçeleri yenilemeye devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçedeki park ve bahçeleri yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yenilenerek hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Kırçeşme Parkı yenilenerek hizmete açıldı. Toplamda 23 bin 700 metre kare alana sahip olan parka 650 metre yürüyüş ve bisiklet parkuru, 150 metre kare çocuk oyun alanı, 8 adet fitness aleti ve 8 adet pergola oluşturuldu. Parkta atıl durumda bulunan süs şelalesi ise aktif hale getirildi. Kırçeşme Parkı açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki heyet kurdele kesti. Burada açıklamada bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Belediye Başkanı Usta'nın yükünün ağır olduğunu ve Gaziosmanpaşa'yı güzelleştirmek için çalıştığını söyleyerek, "Sayın belediye başkanımızın Gaziosmanpaşa'da yükü çok ağır kentsel dönüşüm burada büyük bir proje olarak başladı fakat başkanımız enerjisiyle ekibiyle başarısıyla bu işin altından kalkıyor geri kalan zamanlarında ne Gaziosmanpaşa güzelleştirmek yeşillendirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Biz başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından açıklamada bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hedefinin boş alanları yeşillendirmek olduğunu söyledi. Kırçeşme Parkı'nı yenileyerek hizmete açıldığını dile getiren Usta, "İstanbul'un geçmişte ecdadımızın İstanbul'un suyun temin ettiği bir galeri üzerinde bulunan bir park alanı burası atıl vaziyetteydi burayı yeniledik güncel fonksiyonlarla donattık ve halkımızın hizmetine açtık. Pandemi vesilesiyle çok fazla kullanılmıyordu. Bu eylül ayında açmayı planlamıştık bugün inşallah bundan sonra bu bölgede çok büyük ihtiyaç karşılayacağına inandığınız bir park olarak hizmete açılmış oldu. Amacımız ve hedefimiz boş bulduğunuz yerlere yeşillendirmek yeşil bulduğumuz alanları da ağaçlandırmak. Bir insan yetiştirmek kadar önemli olduğuna inandığımız ağaç yetiştirmenin mümkün olduğu her yerde yapılmasına teşvik ediyoruz. Hatta fidan dikmek isteyenlere toprağı fidanı bizden dikmesi sizden diye kampanya yapıyoruz. Boş alan bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşın talebi arttırır arttıkça kamulaştırma yaparak da bu yeşil alan ihtiyaçlarımızı karşılayacak alanları arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Açılışa çocukları ile gelen vatandaşlar konser eşliğinde spor yaparak doyasıya eğlendi.

Çocuğuyla birlikte parka gelen Gülhan Yaman parkın yeni halinden memnun olduğunu dile getirerek, "Çok memnunum ailelere uygun gelmemiz gereken yer. Yürüyüş yeri olduğundan memnunum gençlere çocuklara gayet ailenin oturacağı bir ortam Hasan Tahsin belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Parka ailesiyle birlikte gelen rüzgar saygılı ise eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Saygılı, "Parkta eğlendim sonra mısır falan yedim kaydık. Eğlendik yarışmaları katıldık. Burayı güzel buldum başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı
Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da bulunan Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı - Son Dakika
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