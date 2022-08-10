GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ

10.08.2022 22:19
GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ

GAZİOSMANPAŞA Sarıgöl Mahallesi'nde geniş kapsamlı uyuşturucu denetimleri yapıldı.

GAZİOSMANPAŞA Sarıgöl Mahallesi'nde geniş kapsamlı uyuşturucu denetimleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Sarıgöl Mahallesi'nde 12 saat sürecek uyuşturucu denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında şüpheli bulunan yerlerde arama yapılırken, şüpheli kişilere GBT kontrolü yapıldı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğündeki denetimlere Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Mali Şube Müdürlüğü, Organize Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden 191 Polis memuru katıldı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU DENETİMİ - Son Dakika

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