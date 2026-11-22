İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Açık unutulan ısıtıcıdan kaynaklandığı belirlenen yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangına neden olduğu belirlenen daire sakini Günay F. ise tutuklandı.

YANGINDA 3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay, 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binanın en üst katında bulunan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, 6 yaşındaki D.Ö. ve 13 yaşındaki E.Ö. ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu, E.Ö.'nün ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

12 YAŞINDAKİ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük futbolcunun futbola Kemerburgaz Spor Kulübü'nde başladığı, bu sezon ise Yıldırım Bosna Spor Kulübü forması giydiği öğrenildi. İsmetpaşa Spor Kulübü de Ömer Ege Özyurt'un fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.

AÇIK UNUTULAN ISITICI YANGINA NEDEN OLDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yangının çıktığı dairede Günay F.'nin yaşadığını belirledi. Yapılan incelemelerde yangının, dairede açık unutulan ısıtıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.

Bir suç kaydı bulunduğu öğrenilen Günay F. gözaltına alındı. Hakkında "yangın" ve "taksirle öldürme" suçlarından işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.