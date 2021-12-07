GAZİPAŞA'DA BOZUK ORMANLIK ALAN YANGININDA 1 EV KÜL OLDU - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle bozuk ormanlık alanda çıkan yangında 1 ev kül oldu. Kontrol altına alınan yangından 20 dekar alan zarar gördü.

Kahyalar mahallesi Burhan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler bozuk orman alanına sıçradı. Bahçeleri saran alevlerde Mustafa Akbaş'a ait kullanılmayan ev yandı. Avlevlere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme aracı 7 arazöz, 3 su tankeri ve Alanya ile Manavgat'tan takviye ekipler müdahele etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 20 dekar alan zarar gördü.