Gazze'de 100'den Fazla Çocuk Öldü

27.01.2026 10:32
UNICEF'in açıklamasına göre, Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze'de 100'den fazla çocuk yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de 100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü,100 bin çocuğun hala beslenme yetersizliği çektiğini belirtti.

UNICEF'in internet sitesinde, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya ziyarette bulunan Chaiban'ın açıklamalarına yer verildi.

Ziyaretin ardından hem umut hem de endişe taşıdığını aktaran Chaiban, ateşkesin ardından 1 milyondan fazla çocuğun yaşamında iyileşmeler gördüğünü ifade etti.

Chaiban, Gazze'ye insani yardımların girdiğini ancak bu yardımların halen ihtiyaçların büyüklüğünü karşılamak için yeterli olmadığını vurguladı.

Birçok bölgede gıdaya erişimin arttığına işaret eden Chaiban, iki yılı aşkın süredir özgürce oyun oynayamayan çocukların yeniden oyuncaklara kavuştuğunu belirtti.

Chaiban,1,6 milyondan fazla kişiye temiz içme suyu sağlandığını, 700 bin kişiye ise battaniye ve kışlık giysiler dağıtıldığını kaydetti.

Kısa süre önce Gazze'deki Şifa Hastanesinde pediatrik yoğun bakım hizmetlerinin yeniden başlatıldığını açıklayan Chaiban, ayrıca çok sayıda çocuğa aşı yapıldığını aktardı.

Ateşkese rağmen çocuklar ölüyor

Öte yandan Chaiban, Ekim 2025'te başlayan ateşkese rağmen Gazze'de 100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü,100 bin çocuğun hala beslenme yetersizliği çektiğini vurguladı.

1,3 milyon kişinin uygun barınaklara ihtiyaç duyduğunun altını çizen Chaiban, insanların çadırlarda ve bombalanmış binalarda yaşadığını, bu nedenle şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve dondurucu soğuklara maruz kaldığını ifade etti.

Chaiban, kışın başlangıcından bu yana en az 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü belirtti.

Gazze'de 700 binden fazla okul çağındaki çocuğun Ekim 2023'ten bu yana örgün eğitimden mahrum kaldığına işaret eden Chaiban, bu yüzden büyük bir okula dönüş kampanyası başlatacaklarını bildirdi.

Chaiban, Gazze'de ateşkesin devam etmesi ve ilerlemesi gerektiğini, ateşkes sürecinin ikinci aşamasının insani bir gereklilik olduğunu ifade etti.

İnsani yardım ve ticari malzeme nakliyesi için daha fazla güzergah açılmasını İsrailli yetkililerden talep ettiklerini aktaran Chaiban, kış koşullarına uygun çadırlar ve daha dayanıklı geçici barınaklara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Chaiban, çocukların eğitime devam edebilmeleri için okullara, su sistemleri ve elektrik şebekelerinin onarımına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin öneminin altını çizen Chaiban, komitenin tam olarak işlevsel hale getirilip ve desteklenmesinin gerçek bir fırsat sunduğunu belirtti.

Chaiban, "Bu çocukların kaderini değiştirmek için bir fırsatımız var. Bunu boşa harcamamalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Kaynak: AA

Gazze, Son Dakika

