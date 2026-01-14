Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı - Son Dakika
Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı

14.01.2026 23:47
ABD, Gazze'de geçici bir Filistin yönetimi kurulacağını ve silahsızlanma hedeflendiğini açıkladı.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçildiğini bildirdi. Buna göre, Gazze'de Ulusal Gazze Yönetim Komitesi (NCAG) adıyla geçici bir teknokrat Filistin yönetimi oluşturulacak.

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçildiğini bildiren bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre ikinci aşama kapsamında, Gazze'de Ulusal Gazze Yönetim Komitesi (NCAG) adıyla geçici bir teknokrat Filistin yönetimi oluşturulacak. Bu süreçte Gazze'nin tam anlamıyla silahsızlandırılması ve yeniden inşasının başlatılması hedefleniyor. Silahsızlanma adımının, yetkisiz tüm silahlı unsurların silah bırakmasını kapsadığı kaydedildi.

Witkoff, ABD'nin Hamas'tan yükümlülüklerine tam uyum beklediğini vurgulayarak, son hayatını kaybeden rehinenin naaşının derhal teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Aksi halde "ciddi sonuçlarla" karşılaşılacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, planın birinci aşamasında tarihi düzeyde insani yardımın Gazze'ye ulaştırıldığı, ateşkesin korunduğu, tüm canlı rehinelerin serbest bırakıldığı ve hayatını kaybeden 28 rehineden 27'sinin naaşının teslim edildiği belirtildi.

Witkoff ayrıca, sürece sağladıkları arabuluculuk katkıları nedeniyle Mısır, Türkiye ve Katar'a teşekkür ederek, bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin bu ülkelerin çabalarıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.