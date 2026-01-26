Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 660'a Ulaştı - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 660'a Ulaştı

26.01.2026 14:30
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 71,660'a, yaralı sayısı ise 171,419'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından 3 Filistinlinin cansız bedeni ile 20 yaralı hastanelere getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 486 kişinin yaşamını yitirdiği, 1341 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 419'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 660'a Ulaştı
