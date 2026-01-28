Gazze'de Can Kaybı 71 Bini Aştı - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 71 Bini Aştı

28.01.2026 15:33
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 71.667'ye ulaştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 667'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 5 ölü ve 6 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 492 kişinin öldürüldüğü, 1356 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 667'ye yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 430'dan fazla olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Can Kaybı 71 Bini Aştı - Son Dakika

16:56
SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 71 Bini Aştı - Son Dakika
