Gazze'de İsrail Saldırıları: 14 Ölü, 17 Yaralı
Gazze'de İsrail Saldırıları: 14 Ölü, 17 Yaralı

09.01.2026 14:27
Son 24 saatte 14 kişi öldü, toplam can kaybı 439'a yükseldi. Saldırılar devam ediyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı 439'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 439'a, yaralı sayısı bin 223'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 409'a, yaralı sayısı 171 bin 304'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

