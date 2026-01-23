Gazze'de Küçük Yusuf'un Trajik Ölümü - Son Dakika
Gazze'de Küçük Yusuf'un Trajik Ölümü

23.01.2026 16:29
Dondurucu soğuklar ve çevre kirliliği, 6 aylık Yusuf Ebu Hammad'ın hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan çevresel yıkım ve ağır kış koşulları, 6 aylık Yusuf Ebu Hammad'ın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ailesinin 17 yıl boyunca hasretle beklediği Yusuf bebek, dondurucu soğuklar ve kanalizasyon kaynaklı kirlilik nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aralık ayından bu yana Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve şiddetli rüzgar, yerinden edilen binlerce Filistinlinin barınmak için kurduğu derme çatma çadırları yıkarken, çok sayıda sivilin de hayatını kaybetmesine yol açıyor.

İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler için tek barınma seçeneği haline gelen çadırlar, ısınma imkanlarının olmadığı dondurucu soğuklara karşı yetersiz kalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada mevcut kış sezonunda soğuk nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 9'a yükseldiğini duyurmuştu.

Altı aylık Yusuf Ebu Hammad'ın vefatıyla bu sayı 10'a yükseldi.

17 yıllık hasret acıyla bitti

AA muhabirine konuşan Yusuf'un babası Ömer Hammad, oğlunun erkek çocuk olarak 17 yılın ardından dünyaya geldiğini belirterek, "Altı kızdan sonra tek erkek evladımızdı." ifadelerini kullandı.

Beni Süheyla beldesinden, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine göç etmek zorunda kalan aile, altyapının çökmesi nedeniyle kanalizasyon atıklarının boşaltıldığı bir noktanın yakınında yaşam mücadelesi veriyordu.

Soğuk, çevre kirliliği ve imkansızlıklar ölüme neden oldu

Baba Ebu Hammad, doktorların kendilerine, bebeğin şiddetli soğuk ve çevresel kirliliğe bağlı gelişen ishal nedeniyle, vücudunda oluşan aşırı sıvı kaybı sonucu hayatını kaybettiğini söylediğini aktardı.

Yaşam koşullarından bahseden Ebu Hammad, geçen aylarda çocuğunun "bebek maması ve bez" temini konusunda ilgili mercilerden yaptığı önceki başvurulara hiçbir şekilde yanıt alamadığını söyledi.

Oğlunun cansız bedeninin morardığını ifade eden Ebu Hamad'ın yaşadığı içleri acısı trajedi, Gazze'deki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Salgın hastalık riski büyüyor

Gazze'deki belediyeler ve yetkililer, uzun süredir kanalizasyon sularının sokaklarda ve çadırların arasında birikmesinin ciddi sağlık riskleri oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

Abluka ve saldırılar boyunca yüz binlerce Filistinli, kirli sular ve hijyen malzemesi eksikliği nedeniyle cilt ve bağırsak hastalıklarına yakalandı.

Bu ağır yaşam şartlarına kış aylarındaki soğuk hava ve fırtına ile battaniye, kıyafet ve ısınma malzemelerindeki ciddi eksiklik de eklenince, özellikle çocuklar için hayati tehlikenin önüne geçmek imkansız hale geliyor.

Kaynak: AA

