Gazze'de Saldırılara Tepki: Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Saldırılara Tepki: Ateşkes Çağrısı

01.02.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Yönetimi Başkanı Ali Şaas, İsrail'in saldırılarını 'dehşet verici' olarak tanımladı ve ateşkese uyulmasını istedi.

Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarını "dehşet verici" olarak nitelendirerek, ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Komite Başkanı Şaas, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan, İsrail'in son iki gündür Gazze'de barınma merkezleri, sivillerin kaldığı çadırlar, bir polis merkezi ve konutları hedef aldığı ve 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Şaas, Gazze Şeridi'nde son günlerde İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıplarını "dehşet verici" olarak tanımlayarak, ateşkes anlaşmasına derhal uyulması çağrısı yaptı.

Saldırılarda yakınlarını kaybeden ailelere de değinen Şaas, "Evlatlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Kalplerimiz, hala korku ve belirsizlik içinde yaşayan her ailenin yanında." ifadelerini kullandı.

Şaas, Gazze halkının çok ağır bir bedel ödediğin ve artık "sükünet ve güven içinde, onurlu bir yaşamı hak ettiğini" belirtti.

Ateşkese derhal uyulması çağrısında bulunan Şaas, daha fazla trajedinin önlenmesi, sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'nde güvenlik ile istikrarın yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şaas, bu çağrının, komitenin sahada fiilen çalışmaya başlamasına yönelik hazırlıkların sürdüğü bir dönemde yapıldığına işaret ederek, "Komitenin sahada çalışmaya başlamasına yönelik hazırlıklar sürerken, bu tür trajik olayların tekrar yaşanmasının önlenmesini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şaas, açıklamasında komitenin Gazze'de çalışmalarına ne zaman başlayacağına dair bir takvim paylaşmadı.

Açıklamasının sonunda Şaas, "Geleceğe dair yol haritası, sivillerin yaşamına tam saygı temelinde şekillenmeli; Gazze Şeridi'nde barış, istikrar ve refahın temelleri atılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal şahsiyetten oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Ancak komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de 509 Filistinliyi öldürdü, 1405 kişiyi yaraladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılara Tepki: Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:28:21. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Saldırılara Tepki: Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.