Gazze'de şiddetli çatışmalar! Hamas, İsrail tanklarını tek tek böyle vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28. gününde sürüyor. Hamas bugün bir video paylaşarak İsrail askerleri ile girdikleri çatışmaların ve tankların imha edildiği görüntüleri paylaştı.

CAN KAYBI 9 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de vurup yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 9 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Gazze ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken Kassam Tugaylar yeni bir görüntü paylaştı. Kassam Tugayları'na bağlı güçler Beyt Hanun sokaklarında İsrail askerleriyle çatışmalara girdi. Videoda çok sayıda aracın imha edildiği görülüyor.