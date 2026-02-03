Gazze'de Yeni Logo Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Yeni Logo Krizi

03.02.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Yönetimi'nin ambleminin kullanılması, İsrail'de tepkilere yol açtı. Ulusal Komite kontrolü devralacak.

Filistinli teknokratlardan oluşan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı kapsamında idareyi devralması beklenen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG), Filistin Yönetimi'nin, kartal ve Filistin bayrağı içeren amblemini logo olarak kullanmaya başladı.

Ulusal Komite'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, önceki logonun değiştirildiği görüldü.

Önceki paylaşımların Filistin bayrağının renklerinde şeritlerin bir araya gelmesiyle bir kuş ve yeniden imara işaret eden yapı çizimlerinin bulunduğu logosunu değiştiren Ulusal Komite, Filistin Yönetimi'nin bayrak ve kartallı amblemini kullanmaya başladı.

Logo değişimi İsrail'de tepki çekti

Ulusal Komite'nin logosunda değişikliğe gitmesi, Gazze'de Filistin Yönetimi'nin olmayacağını iddia eden İsrail'de hem iktidar hem muhalefetin tepkisini çekti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, komitenin kullandığı yeni logonun önceden İsrail'e sunulandan farklı olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu amblemin kullanılmasını kabul etmeyeceği ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin idaresinde yer almayaağı savunuldu.

Bu konuda İsrail muhalefetinden de tepkiler yükselirken eski Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman "Sonunda, 7 Ekim hükümeti Gazze'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne devretti." ifadesini kullandı.

Liberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerine "tam zafer" vadettiğini, ancak şimdi "aşağılanmayla" karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Witkoff, Ulusal Komite'nin Gazze'ye girişi öncesi İsrail'de

Gazze anlaşmasının her önemli adımı öncesinde İsrail'e gelen Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ulusal Komite'nin Gazze'ye girmesi öncesinde yine İsrail'i ziyaret ediyor.

İsrail'e inen Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşecek.

Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açılmasının ardından Ulusal Komite'nin idareyi devralmak için Gazze Şeridi'ne girmesi bekleniyor.

Ulusal Komite'ye Filistinli eski bakan yardımcısı Ali Şaas başkanlık ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yeni Logo Krizi - Son Dakika

Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:44:23. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Yeni Logo Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.