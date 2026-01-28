Gazze'de Yerel Radyolar Yeniden Yayına Başladı

İsrail ordusunun merkezlerini ve cihazlarını tahrip ettiği Gazze Şeridi'ndeki yerel radyolar, 2 yıl süren soykırımın ardından yayınlarına kısmen başladı.

"Kudüs'ün Sesi Radyosu", İsrail ordusunun yıktığı ve yerinden edilen insanların barındığı binalardan birinin enkazında, internet üzerinden yeniden yayın hayatına başladı.

Radyo spikeri İmad Nur, dinleyicilerinin alıştığı sesiyle, İsrail ordusunun saldırılarının ardından geride kalan ağır yaşam koşullarını programlarında ele almaya çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Nur, "İsrail işgal güçlerinin yol açtığı yıkım ve soykırımın ardından, özellikle daha önceki dönemlere kıyasla insanların sorunlarını, sıkıntılarını ve dertlerini çok daha fazla dile getiriyoruz." dedi.

Gazze halkının yerel radyoları önceki saldırılar sırasında yakından takip etmeye alışık olduğunu ve radyoların dinleyicileriyle sürekli iletişim halinde bulunduğunu anlatan Nur, ancak bu soykırım süresince halkın yayınları takip etme imkanını büyük ölçüde kaybettiğini ifade etti.

Filistinli radyo programcısı Nur, bu durumun kendilerine, halkın dertleri ve sıkıntıları karşısında her zaman onların yanında olma sorumluluğunu daha da ağır biçimde yüklediğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Nur, "İnsanlar paramparça olmuş çadırlarda yaşıyor. Her şeye ihtiyaçları var. Yoksulluk, işsizlik ve hastalıklarla mücadele ediyorlar. Eğitim ve sağlık sistemi çökmüş durumda. Tüm bunlar programlarımızda yoğunlaşacağımız temel konular arasında yer alıyor." diye konuştu.

Sıfırdan Başlamak

Ellerindeki imkanlara ilişkin konuşan radyo spikeri İmad Nur, "Sıfırdan, son derece sınırlı imkanlarla yola çıktık ancak gazetecilik misyonunu sürdürme konusunda büyük bir kararlılığa sahibiz." diyerek, ilgili kurumlara medyanın yeniden canlandırılması için destek çağrısında bulundu.

Radyo yayınlarını şu anda gündüz saatlerinde internet üzerinden yaptıklarını, daha sonraki süreçte ise yeniden FM üzerinden karasal yayına geçmeyi hedeflediklerini belirten Nur, "Enkazın, yıkılmış binaların ve yerinden edilenlerin kurduğu çadırların arasından sıfırdan yeniden inşa ediyoruz. İnsanların dertlerine dokunan ve sorunlarını ele alan medya mesajının sürmesi için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz toplumun bir parçasıyız ve başımıza gelenler, toplumun başına gelenlerin aynısıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin'in sesini susturma girişimlerine karşı durmanın ve bu sesi güçlendirmenin önemine vurgu yapan radyo programcısı Nur, "Özgür söz, yıkım ve kan görüntülerinden daha güçlüdür." şeklinde konuştu.

23 radyonun trajedisi

Filistin Gazeteciler Sendikası Üyesi Rami eş-Şerafi de İsrail'in, soykırımda özellikle Filistin medyasını kasıtlı olarak hedef aldığını ve amacının hakikatin sesini ve görüntüsünü yok etmek olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri sistematik biçimde hedef aldığını, bu kapsamda 250'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatan Şerafi, bunun da gerçeği ortaya koyan Filistin medyasının sesini susturma amacı taşıdığını kaydetti.

"Savaş öncesinde Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren 23 yerel radyonun tamamının merkezleri yıkıldı, bu nedenle yayınlar tamamen durdu" diyen Şerafi, söz konusu yıkımın yerel medya altyapısını tümüyle felç ettiğini dile getirdi.

Şerafi, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından, Gazze'de özellikle yerel radyolar başta olmak üzere medya imkanlarının yeniden toparlanmasına yönelik girişimlerin başlatıldığını belirtti.

Yerel medyanın yeniden inşasını mesleki bir öncelik ve toplumsal bir zorunluluk olarak gördüğünü belirten Şerafi, bunun kamuoyunun bilgiye erişim hakkı ve kriz dönemlerinde toplumun kendi içinde iletişim kurabilme kapasitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Şerafi, Gazze'nin yönetimine ilişkin ulusal komiteyi ve ilgili tüm kurumları, yerel medya dosyasını önümüzdeki dönemin öncelikleri arasına almaya çağırarak, bunun "Filistin sesinin sürekliliğini korumak için temel bir adım" olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca medya kuruluşlarının yeniden ayağa kaldırılabilmesi için merkezlerin rehabilitasyonu, yayın ve üretim ekipmanlarının temini, iletişim araçları, alternatif enerji çözümleri ile medya çalışanlarının güvenli ve istikrarlı koşullarda görevlerine dönebilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.