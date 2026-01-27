Gazze'deki ampute futbol takımı tüm zorluklara rağmen "sahayı terk etmiyor"

İsrail'in iki yıl süren saldırılarında uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan "Gazze İrade Ampute Futbol Takımı", ağır insani koşullara rağmen antrenmanlarına devam ediyor.

Gazze Şeridi, yaralarını sarmaya fırsat bulamadan İsrail'in saldırıları sonucu uzuv kaybı yaşayanların sayısında belirgin bir artışa sahne oldu.

Filistinli 2 milyondan fazla kişinin hayata tutunma mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun geçiş noktalarını kapatması ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemesi nedeniyle tıbbi ekipman ile protez uzuv üretiminde kullanılan aletlerde ciddi eksiklik yaşanıyor.

Oyuncularının tamamı uzuv kaybı yaşayan Gazze İrade Ampute Futbol Takımı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin Stadı'nda antrenman yaparak hem fiziksel güçlerini korumaya hem motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor.

Filistin Stadı da İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren iki yıl boyunca ağır silah ve mühimmatlarla sürdürdüğü bombardımandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde büyük ölçüde kurtulabilen ender yerlerden biri oldu.

Antrenman için daireler halinde sıralanan oyuncular topu birbirlerine paslarken, etraflarındaki paslanmış metal çitler ve yıkılmış tesis kalıntıları İsrail'in yol açtığı yıkımı gözler önüne seriyor.

Tek sıra halinde ilerleyerek antrenmana devam eden oyuncular, koltuk değneklerini senkronize bir ritimle sahaya vurarak Gazze Şeridi'ndeki kaynak kıtlığı ve antrenman tesislerinin yetersizliğine rağmen spora olan bağlılıklarını ortaya koyuyor.

"Engellilik bizi durdurmadı aksine daha da güçlendirdi"

Takım oyuncularından Hüsam Ebu Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında yaralanarak bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadığını söyledi.

Ebu Sultan, "Savaş, yıkım ve imkansızlıklara rağmen futbol oynamayı sürdürüyoruz. Engellilik bizi durdurmadı aksine daha da güçlendirdi." dedi.

İsrail saldırılarında spor tesislerinin büyük ölçüde tahrip edildiğini ve takımın antrenmanlarını sınırlı imkanlarla sürdürdüğünü belirten Ebu Sultan, ampute futbolu için hayati önem taşıyan koltuk değnekleri, spor ayakkabıları ve formalar gibi temel ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Engelli duruma düşmesine rağmen spora olan kararlılığından taviz vermediğini aktaran Ebu Sultan, "Yaralanmadan önce futbolcuydum, yaralandıktan sonra da futbola geri döndüm." diye konuştu.

Gazze İrade Ampute Futbol Takımı olarak dünyaya bir mesaj vermek istediklerini vurgulayan Ebu Sultan, "Bugün antrenmanımızı sürdürerek dünyaya, savaş ve yıkıma rağmen spor yapabildiğimiz mesajını veriyoruz. Engellilik bizi durdurmadı aksine azmimizi ve kararlılığımızı artırdı." ifadelerini kullandı.

Antrenman yaptıkları sahaların da spora pek elverişli olmadığını belirten Ebu Sultan, "Dünyada ampute oyunculardan oluşan futbol takımları var. Gazze Şeridi de istisnai koşullar altında bu sporla buluştu ancak sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle yurt dışındaki müsabakalara katılamıyor." dedi.

"Bacağımı kaybettim ama hayalimi kaybetmedim"

Takım oyuncularından 23 yaşındaki Abdurrahman Hıdıri ise 10 Kasım 2023'te İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaralanarak bacağını kaybettiğini anlattı.

Futbolu bırakmayı hiç düşünmediğini dile getiren Hıdıri, "Bacağımı kaybettim ama hayalimi kaybetmedim. En büyük hedefim, Filistin Milli Ampute Futbol Takımı formasıyla ülkemizi yurt dışında temsil etmek." dedi.

Bacağını ve ailesini kaybetmesine rağmen hayalinin peşinden koşmayı sürdürdüğünü belirten Hıdıri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı sonucu spor alanlarının yok edildiğini şu sözlerle anlattı:

"Gazze'de spor sahaları yok. Gazze kentinde bir tane stat var bizler de haftada ancak bir kez antrenman yapabiliyoruz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucunda uzuvlarını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bine yaklaştı.

Filistin Futbol Federasyonu ve Olimpik Komitesi Başkanı Cibril er-Racub, Kasım 2025'te AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te Filistinlilerin sistematik şekilde yok edilmeye çalışıldığını belirtmişti.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından tüm spor faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını söyleyen Racub, şunları aktarmıştı:

"Gazze'de, Kudüs'te, Batı Şeria'da sahalarımız yıkıldı, salonlarımız yerle bir edildi. Binlerce sporcu şehit oldu, 89 tesis tamamen yok edildi.

Hala kayıp sporcularımız, tutuklu antrenörlerimiz ve binlerce yaralımız var. Buna rağmen biz pes etmedik. Uluslararası tüm resmi organizasyonlara katılmaya devam ediyoruz. Riyad'da 56 sporcumuzdan 13'ü kadın sporcu ve madalyalar kazandık."