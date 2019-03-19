Son Dakika Haberleri: Gazze'deki "Deniz Eylemleri" (1)

Gazze'deki "Deniz Eylemleri" (1)

1 saat önce

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı.

Gazze'deki
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı. Düzenlenen eyleme bazı Filistinliler tekneleriyle denizden destek verdi. Eylemde, bazı göstericiler Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:11 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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