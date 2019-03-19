Gazze'deki "Deniz Eylemleri" (1)
1 saat önce
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı.
Gazze
'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinin İsrail
sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı. Düzenlenen eyleme bazı Filistinliler tekneleriyle denizden destek verdi. Eylemde, bazı göstericiler Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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