Gazze'deki kilisede, İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci için gösteri yapıldı - Son Dakika
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Gazze'deki kilisede, İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci için gösteri yapıldı

15.05.2022 13:52
Gazze'deki kilisede, İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci için gösteri yapıldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile için Gazze Şeridi'ndeki kilisede eylem yapıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile için Gazze Şeridi'ndeki kilisede eylem yapıldı.

Hristiyan olan Ebu Akile için Filistinli Gazeteciler Sendikası ile Gazze'deki Arap Ortodoks Kilisesi Temsilciler Konseyinin çağrısıyla Saint Porphyrius Kilisesi'nde yapılan eyleme Müslüman ve Hristiyan göstericiler katıldı.

Ellerinde öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, Filistinli gazetecilerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Al Jazeera Gazze muhabiri Hiba Ukeyle eylemde yaptığı konuşmada, Ebu Akile'nin öldürülmesinin, İsrail'in Filistinlilere ve gazetecilere yönelik işlediği suçların durdurulması için somut bir adım olması gerektiğini söyledi.

Ukeyle, Şirin'in eşsiz ahlaki ve insanlığıyla medyaya örnek olduğunu, halkın acılarını aktarmak ve insanlara yakın olmak için gazeteciliği meslek edindiğini belirtti.

Ebu Akile'nin öldürülmesi karşısında suskun kalmanın mümkün olmadığını dile getiren Ukeyle, Şirin'in son 20 yıldır İsrail'in hedef aldığı binlerce gazeteciden biri olduğunu söyledi.

Saint Porphyrius Kilisesi Dini İlişkiler Müdürü Talib Ceber el-Cilde, dünyanın İsrail'in onlarca yıllık işgaline son vererek Filistin halkı üzerindeki zulmü sona erdirmesi gerektiğini kaydetti.

Cilde, Filistin halkının kutsallarını, değişmez değerlerini savunmak için çeşitliliğiyle, farklılığıyla birleştiğini ekledi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

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Batı Şeria, Al Jazeera, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'deki kilisede, İsrail'in öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci için gösteri yapıldı - Son Dakika


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