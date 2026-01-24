Gazze Elektrik Santrali Yeniden Açılacak

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, İsrail'in saldırıları ve ağır kuşatması nedeniyle iki yılı aşkın süredir kapalı olan Gazze'deki tek elektrik santralinin yeniden çalıştırılmasına ilişkin "güvence ve hazırlıkların bulunduğunu" belirtti.

Şaas, sosyal medya platformu Facebook'taki paylaşımında, "Gazze'deki halkımıza, elektrik üretim santralinin yeniden faaliyete geçmesi için güvenceler ve hazır olma durumu bulunduğunu müjdeliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası bazı taraflarla güneş enerjisi konusunda da temaslar yürütüldüğünü belirten Şaas, elektrik tedarikçileriyle birlikte en kısa sürede elektriğin yeniden verilmesi için çalışıldığını aktardı.

İsrail, 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ardından Gazze'ye elektrik tedarikini kesmiş, tek elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıtın girişini de engellemişti.

Taraflar arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen yakıt girişi hala sağlanmıyor.

Saldırılar öncesinde Gazze'nin elektrik üretim ve tedarik kapasitesi yaklaşık 212 megavat seviyesindeydi, 24 saatlik kesintisiz arz için ihtiyaç duyulan miktar ise yaklaşık 500 megavattı. Mevcut elektriğin yaklaşık 120 megavatı İsrail'den, 10 hat üzerinden temin ediliyordu.

Elektrik kesintileri, başta hastaneler ve hayati hizmetler olmak üzere yaşamın tüm alanlarını derinden etkiledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, saldırılar sırasında yaklaşık 5 bin 80 kilometre uzunluğunda elektrik şebekesi ile 2 bin 285 havai ve yer altı dağıtım trafosu tahrip edildi.

Elektrik sektöründeki toplam zararın 1,4 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

İsrail'in, ateşkes anlaşmasında yer alan insani yardım, barınma malzemeleri, tıbbi destek ve yakıt girişine ilişkin taahhütlerini yerine getirmediği ifade ediliyor.

İki yıldan uzun süren saldırılarda 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.