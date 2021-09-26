Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde bulunan tutuklularla dayanışma için gösteri düzenledi.

İslami Cihad Hareketi ile Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısıyla Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) binası önünde eylem yapıldı.

Eyleme katılanlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek pankartları ile hapisten firar ettikten sonra yakalanan 6 tutuklunun fotoğraflarını taşıdı.

FHKC Merkezi Komite Üyesi Abdulhamid Hamed, gösteride yaptığı konuşmada, tutuklular konusunda BM kurumlarının hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik işkence, tıbbi ihmal ve hücre hapsi gibi ihlallerde bulunduğunu belirten Hamed, onlarca Filistinli tutuklunun çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğunu kaydetti.

İsrail'in firar olayından sonra tutuklulara çeşitli işkenceler uyguladığını dile getiren Hamed, Filistin yönetimine tutuklular meselesini uluslararası platformlara taşıma çağrısında bulundu.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda, 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.