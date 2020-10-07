Gazzelilerden, açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres için uluslararası örgütlere harekete... - Son Dakika

Gazzelilerden, açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres için uluslararası örgütlere harekete...

07.10.2020 17:39
Gazzelilerden, açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres için uluslararası örgütlere harekete..., System.String[]

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, uluslararası insan hakları kurumlarına, İsrail hapishanesinde 73 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'i serbest bırakması için Tel Aviv yönetimine baskı yapma çağrısında bulundu.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, uluslararası insan hakları kurumlarına, İsrail hapishanesinde 73 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'i serbest bırakması için Tel Aviv yönetimine baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistinli grupların temsilcilerinin üye olduğu olduğu Esirler Komitesi, Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Üyesi İbrahim Mansur, Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun tehlikede olduğunu belirterek, bu tehlikeli durumun yansımalarından İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Mansur, uluslararası insan hakları örgütlerine Ahres'in serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma ve Filistinlilere yönelik idari tutukluluk uygulamasının sona ermesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Basın toplantısına katılan Gazzeliler de Ahres'in fotoğrafları ile serbest bırakılmasını talep ettikleri dövizler taşıdı.

Ahres'in eşi de açlık grevine başladı

Öte yandan, Ahres'in eşi Tağrid el-Ahres de herhangi bir yargılama yapılmaksızın tutukluluğu devam ettirilen eşiyle dayanışma için süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

Tağrid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "73 gündür açlık grevi yapan Mahir'in sağlık durumu gerçekten çok kötü. Bir an önce özel sağlık desteği alması gerek. Uluslararası toplumun harekete geçmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İnsan Hakları, Açlık Grevi, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzelilerden, açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres için uluslararası örgütlere harekete... - Son Dakika

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