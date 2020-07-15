Gebze'de feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

Gebze'de feci kaza: 2 ölü

Gebze'de feci kaza: 2 ölü Hayatını kaybedenlerin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Gebze'de feci kaza: 2 ölü

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Alınan bilgiye göre kaza, 00.30 sıralarında, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü olay yerinden firar eden 06 PKY 54 plakalı tır ile, Özkan Çetin idaresindeki 41 VR 521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık svaş alanına dönerken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sürücü Özkan Çetin ile yolcu Tufan Aydın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçirenlere müdahale etti. Kazada, ismi öğrenilemeyen bir kişi de ağır yaralandı. Cenazeler hurda yığınına dönen otomobilden güçlükle çıkartıldı. Cumhuriyet savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 02:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:51 Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı 08:19 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 07:41 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 02:11 ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:17 Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
08:51
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
08:19
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
07:41
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
02:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 08:57:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebze'de feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]