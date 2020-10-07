Gebze Belediyesi ekipleri, ilçede asfalt serim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 mesai anlayışla ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklıklarının el verdiği bugünlerde sıcak asfalt serim çalışmalarına hız veren ekipler, son olarak Barış Mahallesi 1819 sokak ve bağlantılarında aşınma asfaltı serimi işini tamamladı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 800 ton asfaltın, belirlenen program dahilinde serim işini tamamlayan ekipler tarafından, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalara devam edileceği bildirildi. - KOCAELİ