Gebze'de "Huzur Apartmanı" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gebze'de 'Huzur Apartmanı' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Gebze'de "Huzur Apartmanı" tiyatro oyunu sahnelendi

6 saat önce

Darıca Sanat Tiyatrosu tarafından "Huzur Apartmanı" adlı tiyatrosu, seyircisiyle buluştu.

Gebze'de

Darıca Sanat Tiyatrosu tarafından "Huzur Apartmanı" adlı tiyatrosu, seyircisiyle buluştu.

Hasan Karakurt, Ali Can Çolak ve Melih Yiğit tarafından kurulan Darıca Sanat Tiyatrosu, Gebze bölgesindeki tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Oluşturulan 20 kişilik bir ekiple 6 haftalık temel eğitimin ardından Muzaffer İzgü'nün radyo tiyatrosu olarak yazdığı, Hasan Karakurt tarafından sahneye uyarlanan "Huzur Apartmanı" adlı oyun, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Başarıyla sergilenen oyun, tiyatroseverlerin büyük beğenisini topladı.

Darıca, Gebze, Huzur, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:19 Kaynak: AA
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