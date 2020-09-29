Gebze'de mesire alanlarında temizlik - Son Dakika

Vatandaşların daha düzenli ve temiz bir alanda dinlenebilmesi için Gebze Gaziler Dağı Tabiat Parkı ve Çayırova Çağdaşkent Mesire alanında, düzenli olarak temizlik ve bakım çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent geneline vatandaşların aileleri ile dinlenip nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırırken bu alanların bakım ve temizliğine de özel önem veriyor. Şehrin birçok noktasındaki yeşil alanların her zaman düzenli ve temiz olmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze Gaziler Dağı Tabiat Parkı ve Çayırova Çağdaşkent mesire alanlarında da bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Gebze'de bulunan 1 milyon 100 bin metrekarelik Gaziler Dağı Tabiat Parkı ve Çayırova'daki 450 bin metrekarelik Çağdaşkent Mesire Alanı, bölgedeki vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. İçerisinde birçok sosyal tesis ve donatının bulunduğu alanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak bakımdan geçiriliyor. Vatandaşların her zaman temiz bir çevrede dinlenmesi amacıyla yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra ağaç budamaları da gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç diplerini süpürüyor ve çalı bitkilerinin budamasını yapıyor. Ayrıca sosyal donatı ve tesislerde vatandaşlara hizmet veren yerlerin ayrıntılı temizlikleri de gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ