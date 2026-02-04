Gebze'de Polikliniğe Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gebze'de Polikliniğe Silahlı Saldırı

Gebze\'de Polikliniğe Silahlı Saldırı
04.02.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir diş polikliniğine ateş açıldı, yaralanan yok.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açılan ateş sonucu özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine kurşun isabet etti.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu, özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine kurşun isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı poliklinikte hasar meydana geldi, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Polis, olayın ardından otomobille kaçtıkları öne sürülen şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Gebze, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Polikliniğe Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:34:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Gebze'de Polikliniğe Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.