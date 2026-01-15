Gebze\'de Restorana Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, restorana düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki pide, lahmacun ve kebap salonuna bir otomobildeki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, iş yeri sahibinin arkadaşları olduğu öğrenilen Mert Can A. kolundan, Mustafa Can P. ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.