Gebze'deki okul ve parklara masa tenisi sahaları kuruluyor - Son Dakika

Gebze Belediyesi tarafından ilçedeki okullar ve parklara gençler için masa tenisi kurulamaya başlandı. Öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlere, "Artık ders araç gereçlerinizin yanı sıra okula gelirken raketlerinizi de getireceksiniz. Okula ve parka gelirken 'raketini al da gel' diyoruz" dedi.

Gebze Belediyesi'nin ilçedeki gençler ve çocuklar için uygulamaya koyduğu okullara ve parklara masa tenisi projesine başlandı. Başkan Zinnur Büyükgöz, Arif Nihat Asya Orta Okulunda düzenlenen törende öğrencilerle bir araya geldi. Pandemiyle mücadelenin bir sınav olduğunu söyleyen Büyükgöz, "Maske, mesafe ve temizlik kuralına, tedbirlere uyarak bu mücadeleyi kazanacağız inşallah. Değerli gençlerimiz, evlatlarımız sizler bize emanetsiniz. Bizim belediyecilikteki ana hedefimiz, sizlere hizmet etme noktasında tüm alternatifleri imkanlar doğrultusunda geliştirmek. Spor, oyun ve aktivite alanlarıyla, kodlama sınıflarıyla, eğitim ve etüd alanlarıyla sizleri buluşturacağız inşallah. Parklarda yeni bir konsept geliştirdik" dedi.

"87 okulumuzda bu masaları kuracağız"

Daha önce 4-12 yaş çocuklara hitap eden oyun alanları olduğunu ifade eden Büyükgöz, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni konsept parklarımızda arazi durumuna göre basketbol, voleybol ve mini futbol sahalarını siz gençler için kuruyoruz. Bütün bunların yanı sıra okullarımızın bahçesine masa tenisi masaları yerleştirmeye başladık. İlçe genlinde 87 okulumuzda bu masaları kuracağız. Teneffüslerde, boş zamanlarınızda bu alanlarda arkadaşlarınızda keyifli masa tenisi müsabakaları düzenleyebileceksiniz. Artık ders araç gereçlerinizin yanı sıra okula gelirken raketlerinizi de getireceksiniz. Okula-parka gelirken 'raketini al da gel' diyoruz. Okullarımızın yanı sıra mahallelerdeki parklara da masa tenisi masalarını kuracağız. Bundan sonraki eğitim döneminde başarılar diliyorum"

Törene katılan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, bu uygulama için Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Törende belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler de yer aldı. Başkan Büyükgöz, programın sonunda öğrencilerle ve öğretmenlerle masa tenisi oynadı. Sınıfları da dolaşan Başkan Büyükgöz öğrencilere hediye takdim etti. - KOCAELİ