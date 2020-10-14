Gebze ile OSB'ler arası yoğunluğu azaltacak proje hızla ilerliyor - Son Dakika

Gebze ile OSB'ler arası yoğunluğu azaltacak proje hızla ilerliyor

14.10.2020 13:00
Gebze ile OSB'ler arası yoğunluğu azaltacak proje hızla ilerliyor, System.String[]

Gebze OSB'ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan "Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" kapsamındaki üst ve alt yapı çalışmaları hızla ilerliyor.

Gebze OSB'ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan "Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" kapsamındaki üst ve alt yapı çalışmaları hızla ilerliyor.

Kocaeli'nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan "Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında bazı kısımların toprakarme imalatı ve asfalt serim işleri tamamlanırken otoyol viyadüğünün altından geçen dere için yeni menfez inşa edilecek. Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa edilecek. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 km olacak.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri güney yan yolun bir kısmında asfalt serimi, otokorkuluk ve toprakarme imalatı yapılırken kuzey yan yollarda yağmursuyu, taş duvar ve diğer farklı imalatların yapımını gerçekleştiriyor. Güney yan yollarda yeni içme suyu ve kanalizasyon imalatları yapılacak ve enerji hattı yerin altına alınacak. Arapçeşme Mahallesi'nden gelip Kirazpınar Mahallesi yönüne doğru giden dere için 9x3 metre ebadında menfez yapılacak. Proje kapsamında alt ve üst yapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolu'na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece doğu batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılacak. Projenin 500 günde bitirilmesi ön görülüyor.

Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprü inşa edilecek. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü'nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar Köprüsü'nün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa edilecek. Proje dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları tarafından inşa edilen köprülerin kuzey ve güney taraflarına yan yol ayrılma ve katılma şeritleri ile birlikte yaklaşık toplam 12 kilometre yol yapacak. İş kapsamında üst yapı, drenaj aydınlatma, yağmursuyu alt yapı ve küçük sanat yapıları çalışmasını gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Gebze ile OSB'ler arası yoğunluğu azaltacak proje hızla ilerliyor
Gebze ile OSB'ler arası yoğunluğu azaltacak proje hızla ilerliyor
Gebze ile OSB'ler arası yoğunluğu azaltacak proje hızla ilerliyor

TEM Otoyolu, Kocaeli, Gebze, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gebze ile OSB'ler arası yoğunluğu azaltacak proje hızla ilerliyor - Son Dakika

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