Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak - Son Dakika

Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak

BURSA'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir'i (55), iş yerinin önünde tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (22) ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen İbrahim Yıldırım'ın (31) tutuklu yargılandığı davada, sanıklardan Muzafarov'a,cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılaması için...

Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak, System.String[]

BURSA'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir'i (55), iş yerinin önünde tabancayla öldüren Azerbaycan uyruklu Hasan Muzafarov (22) ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen İbrahim Yıldırım'ın (31) tutuklu yargılandığı davada, sanıklardan Muzafarov'a,

cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılaması için para gönderen kişi araştırılacak.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşandı. Zeynel Demir, sahibi olduğu gece kulübünün önünde silahlı saldırıya uğradı. 3 kurşun isabet eden Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.Silahlı saldırıyı düzenleyen Hasan Muzafarov ile saldırıyı azmettirdiği iddia edilen İbrahim Yıldırım, polis tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine koyulan 2 şüpheli hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün devam edildi. Tutuklu sanıklar Hasan Muzafarov ve İbrahim Yıldırım'ın Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile öldürülen Zeynel Demir'in çocukları hazır bulundu.Sanıklardan İbrahim Yıldırım, olaydan haberi olmadığını öne sürerek, "Olay günü araba alacaktım. Araba konusunda yardımcı olması için saat 16.00 sıralarında Bilal Aksoy'la görüştüm. Setbaşı'ndan Bilal'i aldığımda yanında Hasan vardı. Hasan'la fazla görüşmem yoktu. Hasan, Elmasbahçeler Mahallesi'ne geldiğimizde arabadan indi. Bilal'i de benzinlikte bıraktım. Saat 19.00 sıralarında arabayı olay yerine yakın yerde bulunan derneğe bırakmaya gittim. Polisin sokağı çevirdiğini gördüm. Zeynel Demir'in öldüğünü öğrendim. Gece saat 22.00 sıralarında polis beni aradı. Polisin gösterdiği fotoğraf, Hasan'a aitti. Hasan'ı çağırdım, polis yakaladı. Olayla ilgim yok. Cihan ile Zeynel Demir aramızda husumet yok. Birbirimize 'dayıoğlu' diye hitap ederiz. Hasan ile bu işi yapması konusunda görüşme yapmadım. Adli kontrol şartları altında tahliyemi istiyorum" dedi.'YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM 'Türkiye'ye 7 yıl önce geldiğini anlatan Hasan Muzafarov da, "İbrahim Yıldırım'ı dört yıldır tanırım. Abi-kardeş gibiyiz. Setbaşı'nda bekar evinde yaşıyorum. Olay günü, İbrahim arabasıyla gelip, beni aldı. Arabada kimse yoktu. Dolaşırken Bilal'i görüp, arabaya aldık. Beni terminale götürmelerini istedim. Malatya'ya gidecektim. Bilal arabadan indi. İbrahim bana, Zeynel Demir ile husumetli olduğunu söyledi. Bende silah olduğunu biliyordu. 'Zeynel'i bacağından yarala' dedi. Olayın meydana geldiği yerin üst sokağında indim. Zeynel Demir, mekanın önünde duruyordu. Yanına doğru yürüdüm ve silahı çıkarıp, yere doğru 4 el ateş ettim. Yere düştüğünü görünce, kaçtım. Haberlerde belinden vurulduğunu duydum. Öldürme kastıyla hareket etmedim" şeklinde konuştu.Duruşmada dinlenen tanıklardan tutuklu sanık Hasan Muzafarov'un babası Vaıda Muzafarov, "İbrahim ile Bilal'i oğlumun arkadaşları olarak ismen biliyordum, şahsen hiç görmemiştim. Bilal veya İbrahim'in ya da başka bir şahsın oğluma para verip vermediğini bilmiyorum. Olaydan sonra karşı tarafın yakınlarından Ramazan bey beni aradı, görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle görüştüm. Bana, çocukları tanıyor musun şeklinde sorular sordu. Ben de sadece telefon görüşmelerinden tanıdığımı söyledim. Başka da bir şey görüşmedik. Olaydan 1 ay kadar sonra bu görüşme oldu" ifadelerini kullandı.'ORMANLIK ALANDA BANA SİLAH ÇEKTİ'Tanık Hasan Ataç ise, olay tarihinde Zeynel Demir'in yeğeni Cavit Demir'e ait lokalde garson olarak çalıştığnı bildirerek, "Bir-iki sene önce İbrahim'in kaçak içki suçunu üstlenmiştim, Olay gününden 2 ay önce İbrahim beni ormanlık alana götürdü. 'Silah çekti ve neden benim husumetli olduğum adamlarla çalışıyorsun? Biz insanları götürüyoruz geri getirmiyoruz. Sana da sıkarız' dedi. İbrahim beni ormanlık alana götürmeden 1 hafta önce, Hasan içkiliyken, İbrahim'in birisini kendisine vurdurtmak istediğini ağzından kaçırdı. İbrahim beni ormanlık alana götürdüğünde Önlara da sıkarız gerekirse' demişti. Cavit Demir ve Zeynel Demir isimli kişileri kastederek sıkarız dedi. Sıkarız ifadesinden öldürürüz şeklinde bir anlam çıkardım" şeklinde konuştu.Tanıklardan Cihan Yalçıntepe de "Yaklaşık 1,5 yıl önce İbrahim ile ortaktım. Olaydan 1 hafta önce, polisler bana İbrahim'i sormuştu. Ben de İbrahim'e mesaj yolu ile aramasının olup olmadığını, polislerin kendisini sorduğunu söyledim. Cinayet bürodan mı aradılar diye sormuştu" dedi.MÜVEKKİLİME KİM PARA YATIRIYORDaha sonra söz alan Hasan Muzafarov'un avukatı, cezaevindeki müvekkiline ihtiyaçlarını karşılaması için para gönderildiğini belirterek, parayı gönderenlerin cezaevi müdürlüğüne yazı yazılarak tespit edilmesini istedi. Müvekkilinin öleni tanımadığını, İbrahim'in 'vur' demesi üzerine vurduğunu öne sürerek tahliye talep etti. Tutuklu sanıklardan İbrahim Yıldırım'ın "Benim olayla ilgim yoktur. Beraat alacağımı düşünüyorum bu sebeple adli kontrol şartıyla salıverilmemi talep ediyorum" dediği duruşmada mahkeme heyeti, Hasan Muzafarov'a, para gönderen kişinin tespiti için cezaevi müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.


İbrahim Yıldırım, Zeynel Demir, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir         
17:41
Aile Bakanlığı, Aile Bakanlığı, "tecavüz" hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabı için harekete geçti         
17:38
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş         
16:09
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı         
15:42
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı         
09:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı         
05:31
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde         
00:52
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 23:37:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gece kulübünün katil zanlısına, para gönderenler araştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei