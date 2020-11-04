Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi - Son Dakika

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki taksi durakları ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökmek isteyen 24 kişi yakalandı. Şüphelilerden 14'ünün "Dumanlar" isimli suç örgütünün üyesi oldukları belirlendi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri olan Mesut D.'nin yakalananlar arasında olduğu belirlendi. 24 kişiden 22'si tutuklandı.

Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'ndeki taksi durakları, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarından haraç alarak çökme girişiminde bulunduğu tespit edilen 24 kişi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı. Muş, Mardin, Çanakkale ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere 16 Ekim günü saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanan şahıslar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet palayla birlikte sahte 50 bin Dolar ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 14'ünün Dumanlar isimli suç örgütüne üye oldukları öğrenildi. Dumanlar grubu suç örgütünün lideri olan Mesut D.'nin yakalananlar arasında olduğu belirlendi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 24 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Yunus Emre Şeker/İHA)