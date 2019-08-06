"Gece Kuşu" 16 Ağustos'ta vizyona girecek

Yönetmen
koltuğuna Hint asıllı yönetmen Nisha Ganatra'nın oturduğu "Gece Kuşu" adlı film, 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Orijinal adı "Late Night" olan filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.
Gösterim sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema yazarı Gökşen Aydemir, filmin televizyon dünyasında kadınsı niteliklerini yitirip vicdansızlaşarak başarı sağlamış, Katherine Newbury karakterininin, Molly'le tanışmasıyla birlikte geçirdiği dönüşüme odaklandığını söyledi.
"Kaliteli mizahı ile bu haftanın öne çıkan yapımlarından"
Aydemir, televizyon dünyasında kadın olmanın, aynı zamanda mizah gücünü de kullanmanın oldukça zor olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Katherine gibi 30 seneyi bu işe verdiysen kendinden de pek çok şey vermiş olman gerekir. Kimsesizleşmek pahasına kurulan sırça köşklerse geçicidir. Her zaman daha iyi daha yeni olacaktır. Molly ile kendinden vazgeçmeden, zaaflarından utanmadan Katherine yeni bir dünyanın kapısını kadın dayanışmasıyla aralamıştır. Etnisiteden, gelir düzeyinden, yaşam şeklinden bağımsız bir şekilde kadın olmanın ortak paydasında birleşen Katherine ve Molly mizaha yeni bir boyut katarak, filmde kadının gücünü gösteriyorlar."
Filmin başrol oyuncusu Emma Thompson
'un da iyi bir performans sergilediği yorumunda bulunan Aydemir, "Molly karakterine hayat veren aynı zamanda filmin senaristi olan Mindy Kaling
çok iyi bir iş çıkarmış. Toplumsal iki yüzlülüğümüze ayna tutan bir film, rahat seyri ve kaliteli mizahı ile bu haftanın öne çıkan yapımlarından." ifadelerini kullandı.
"Emma Thompson müthiş bir disiplinle çaba sarf ediyor"
Sinema yazarı Kerem Akça
ise filmin bugünün politik açıdan doğru durma hedefiyle ABD'de abartılan komedi filmlerinden biri olduğunu kaydetti.
Akça, "Truman Show", "Groundhog Day
", "Nurse Betty" ve "American Dreamz" gibi televizyon sırlarını ele alan komedi türündeki filmlerin sinemada kalıcı yapıtlar olduğuna dikkati çekerek, "Late Night, bunların arasına giremiyor ve küçük ekran için üretilmiş izlenimi bırakıyor. Emma Thompson müthiş bir disiplinle çok çaba sarf ediyor ama Mindy Kalling ona ayak uyduramıyor." şeklinde konuştu.
Film hakkında
Senaryosunu filmin oyuncu kadrosunda yer alan Mindy Kaling'in kaleme aldığı yapımda ayrıca Emma Thompson, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella
ve Paul Walter
Hauser rol alıyor.
ABD yapımı komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin konusu ise özetle şöyle:
"Katherine Newbury, gece yarısı talk show programının öncüsü ve efsanevi isimlerinden biridir. Kariyerinin zirvesinde olan Newbury, kadınlardan nefret eden bir kadın olmakla suçlanmaktadır. Hakkındaki iddiaların başarısına gölge düşürmesini istemeyen Newbury, çıkan söylentilerin doğru olmadığını kanıtlamaya karar verir. İnsanlara, kadınlardan nefret etmediğini göstermek isteyen Newbury, tamamı beyaz ve erkeklerden oluşan ekibine, kadın bir çalışan dahil etmeye karar verir. Yazarlar ekibine kadın sesi eklemek isteyen Newbury, yapılan çeşitli görüşmelerin ardından siyahi bir kadın olan ve daha önce bir kimya tesisinde kalite kontrolü yapan Molly'yi işe alır. Yeni işi için oldukça heyecanlı olan Molly, ofiste sadece çeşitlilik getirmek için bulunmadığını kanıtlamak için var gücüyle çalışır. Newbury, başlarda Molly'nin varlığından rahatsız olsa da, Molly'nin ünlü sunucunun gittikçe düşen reytinglerini yükseltmek ve kariyerini canlandırmak için verdiği çaba iki kadının birbirlerine git gide ısınmasına neden olur."