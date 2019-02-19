Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kırklareli
'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kırklareli'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi Babaeski
: Mustafa Buyur Lüleburgaz
: Akın Kamacı Vize
: Hasan Basri
Korkmaz Kofçaz
: Ziya Karataş Demirköy
: Recep Gün Pınarhisar
: İhsan Talay Pehlivanköy
: Hüseyin Açıkel
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan
(Millet İttifakı)
Babaeski: Abdullah Hacı
Lüleburgaz: Murat Gerenli
Vize: Ercan Özalp
Kofçaz: Mehmet Balcı
(Millet İttifakı)
Demirköy: Mesut Özkul
(Millet İttifakı)
Pınarhisar: Münir Çapar
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk
(Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli: Derya Bulut
(Cumhur İttifakı)
Babaeski: Recep Özcan
Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız
Vize: Sedat Balkı
Kofçaz: Aycan Elmaz
Demirköy: Muhlis Yavuz
Pınarhisar: Nedim Bars
Pehlivanköy: Semra Önem
İYİ Parti
Babaeski: Ragıp Berk
Lüleburgaz: Mustafa Kalecik
Vize: Harun Kıyar
Pınarhisar: Mehmet Kapılı
Saadet Partisi
Kırklareli: Mithat Özdemir
Babaeski: Hüseyin Gündüz
Lüleburgaz: Kenan Apaydın
Vize: Kenan Köstekçi
Kofçaz: Zahide Tank
Demirköy: Özay Dilber
Pınarhisar: Güner Aydın
Pehlivanköy: Enes Duman
Vatan Partisi
Kırklareli: Erdal Demirkan
Demokrat Parti
Vize: Bülent Türker
Demokratik Sol Parti
Kırklareli: Suat Bahçekapılı
Pınarhisar: Mustafa Cingöz
Bağımsız
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Babaeski: Münür Bedelli