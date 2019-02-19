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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

45 dakika önce

Kırklareli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Kırklareli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kırklareli'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Babaeski: Mustafa Buyur

Lüleburgaz: Akın Kamacı

Vize: Hasan Basri Korkmaz

Kofçaz: Ziya Karataş

Demirköy: Recep Gün

Pınarhisar: İhsan Talay

Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel

Cumhuriyet Halk Partisi

Kırklareli: Mehmet Tuna Soykan (Millet İttifakı)

Babaeski: Abdullah Hacı

Lüleburgaz: Murat Gerenli

Vize: Ercan Özalp

Kofçaz: Mehmet Balcı (Millet İttifakı)

Demirköy: Mesut Özkul (Millet İttifakı)

Pınarhisar: Münir Çapar

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırklareli: Derya Bulut (Cumhur İttifakı)

Babaeski: Recep Özcan

Lüleburgaz: Armağan Ayyıldız

Vize: Sedat Balkı

Kofçaz: Aycan Elmaz

Demirköy: Muhlis Yavuz

Pınarhisar: Nedim Bars

Pehlivanköy: Semra Önem

İYİ Parti

Babaeski: Ragıp Berk

Lüleburgaz: Mustafa Kalecik

Vize: Harun Kıyar

Pınarhisar: Mehmet Kapılı

Saadet Partisi

Kırklareli: Mithat Özdemir

Babaeski: Hüseyin Gündüz

Lüleburgaz: Kenan Apaydın

Vize: Kenan Köstekçi

Kofçaz: Zahide Tank

Demirköy: Özay Dilber

Pınarhisar: Güner Aydın

Pehlivanköy: Enes Duman

Vatan Partisi

Kırklareli: Erdal Demirkan

Demokrat Parti

Vize: Bülent Türker

Demokratik Sol Parti

Kırklareli: Suat Bahçekapılı

Pınarhisar: Mustafa Cingöz

Bağımsız

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Babaeski: Münür Bedelli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:18 Kaynak: AA

bedelli, Kırklareli, Güncel
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