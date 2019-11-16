Son Dakika Haberleri: Geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum oldu, önce annesi şimdi de Siri ile yaşama tutunuyor
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Geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum oldu, önce annesi şimdi de Siri ile yaşama tutunuyor

6 saat önce

Geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum oldu, önce annesi şimdi de Siri ile yaşama tutunuyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce trafik kazası sonrası felç kalan Ali Konuk (40), Apple'ın sesli komut asistanı Siri sayesinde hayata tutundu.

Geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum oldu, önce annesi şimdi de Siri ile yaşama tutunuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce trafik kazası sonrası felç kalan Ali Konuk (40), Apple'ın sesli komut asistanı Siri sayesinde hayata tutundu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ali Konuk, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası boyun omurgalarındaki kırık ve sinirlerdeki kesik nedeniyle yatağa mahkum oldu. Boynundan aşağısı tutmayan Konuk, tetrapleji diye adlandırılan hastalık nedeniyle dışarı çıkamaz oldu. Kaza yapmadan önce mesleği olan elektrik teknikerliği sayesinde teknolojiye uzak kalmadığını söyleyen Ali Konuk, bir müddet sonra 'Yatan Adam' adlı Yotube'da kanal açarak video çekip yüklemeye başladı. Binlerce takipçisi olan Konuk, kendisi gibi hasta ve yatağa mahkum olan insanların sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmasını istedi. Siri'nin kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Konuk, "Kazadan önce birçok farklı mesleklerde çalıştım. Eczacı kalfalığı yaptım ve sonra kendi mesleğim olan elektrikçiliği yaptım. Temmuz 2004 yılında yaralamalı kaza yaptım ve araç içinde sıkıştım. O anda beni karga tulumba çıkartmayıp boyunluk falan takılsaydı belki bu duruma gelmeyebilirdim. Kazadan sonra hayatım çok zorlaştı ve ben de kendimi teknolojiye verdim. 2015 yada 2016 yılında yeni aldığım telefonla 'hey siri' diye sesli asistanı vardı. Birini arayacaksanız çağırırsınız ama Siri sayesinde özelim oldu ve istediğim arkadaşıma gecenin bir vakti mesaj atabiliyorum. Siri'nin gelişmesi sayesinde benim işlerim kolaylaştı. Annem sosyalleşti ve komşulara rahat gidebiliyor. Daha sonra bir video çekmek istedim, Siri ve beni anlatan teknoloji basını çok ilgi gösterdi ve destekler oldu. Benim gibi bir oda da mahkum olan insanlar var ama internet ve telefon sayesinde sesimizi duyuralım" diye konuştu.

Anne Güner Alparslan ise, "Ali 15 yıl oldu trafik kazası yapalı hep beraberiz önceden Siri yokken biraz zordu ama şimdi Siri çıktı çıkalı benim için çok kolaylık oldu. Arkadaşlarıyla rahat rahat telefonla görüşüp mesajlaşabiliyor" diye konuştu.

Geçirdiği kaza sonrası yatağa mahkum oldu, önce annesi şimdi de Siri ile yaşama tutunuyor

Apple, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
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