Son Dakika Haberleri: Gediz'de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gediz'de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı

9 dakika önce

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından annelere yönelik yaşamı kolaylaştıracak Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri hizmet vermeye başladı.

Gediz'de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından annelere yönelik yaşamı kolaylaştıracak Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri hizmet vermeye başladı.


Bu kapsamda Gediz Belediyesi Hizmet Binası yanı Atatürk Parkına ve Adnan Menderes Yaşam Parkına bebek sahibi annelere yönelik "Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri" yerleştirilerek hizmete açıldı.


Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Gediz Belediyesi olarak ilçemizde yaşamı kolaylaştıracak yeni hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Tamamen bebek ve ebeveyni düşünülerek tasarlanmış kabinlerde alt değiştirme, emzirme gibi ihtiyaçlar konforlu bir şekilde giderilebilecektir. Artık bebekleri ile çarşıya alışverişe ve parka gezmeye çıkan annelerimiz rahatlıkla 11.00-23.00 saatleri arasında Bebek Bakım ve Emzirme kabinlerini kullanabilecekler. İhtiyaç halinde Gediz Belediyesi Hizmet Binası yanı Atatürk Parkı'ndaki Bebek Bakım ve Emzirme Kabini için Gediz Belediyesi Beyaz Masa ile Adnan Menderes Yaşam Parkı'ndaki Bebek Bakım ve Emzirme Kabini için Adnan Menderes Yaşam Parkı girişindeki idari binada bulunan güvenlik görevlisi personelimizle irtibata geçebilirsiniz" dedi. - KÜTAHYA

Gediz Belediyesi, Kütahya, Gediz, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin ile birlikte İstanbullulara çağrıda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:36:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz'de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]