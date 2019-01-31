Gediz'de 'Safahat Okuma ve Anlama' Yarışması
1 saat önce
Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından kültür etkinlikleri kapsamında, 'safahat okuma ve anlama yarışması' düzenleneceği bildirildi.
Kütahya
'nın Gediz Belediyesi
tarafından kültür etkinlikleri kapsamında, 'safahat okuma ve anlama yarışması' düzenleneceği bildirildi.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçabudak, yarışmanın dört ayrı yaş kategorisinde düzenleneceği ve dereceye girenlerin ödüllendirileceği ifade etti.
Gediz Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Safahat
okuma ve anlama yarışması finali 15 Mart 2019 tarihinde saat 20.00 de Gediz Kültür Merkezi'nde yapılacak. 5-10 yaş, 11-14 yaş, 15-18 yaş ve 19 ve üzeri olmak üzere dört ayrı yaş kategorisinde düzenlenecek yarışmada birincilere bilgisayar, ikincilere tablet ve üçüncülere de dijital fotoğraf makinesi hediye edileceği belirtildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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