Son Dakika Haberleri: Gediz'de 'Safahat Okuma ve Anlama' Yarışması

Gediz'de 'Safahat Okuma ve Anlama' Yarışması

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından kültür etkinlikleri kapsamında, 'safahat okuma ve anlama yarışması' düzenleneceği bildirildi.

Gediz'de 'Safahat Okuma ve Anlama' Yarışması, System.String[]
Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından kültür etkinlikleri kapsamında, 'safahat okuma ve anlama yarışması' düzenleneceği bildirildi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçabudak, yarışmanın dört ayrı yaş kategorisinde düzenleneceği ve dereceye girenlerin ödüllendirileceği ifade etti.

Gediz Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen Safahat okuma ve anlama yarışması finali 15 Mart 2019 tarihinde saat 20.00 de Gediz Kültür Merkezi'nde yapılacak. 5-10 yaş, 11-14 yaş, 15-18 yaş ve 19 ve üzeri olmak üzere dört ayrı yaş kategorisinde düzenlenecek yarışmada birincilere bilgisayar, ikincilere tablet ve üçüncülere de dijital fotoğraf makinesi hediye edileceği belirtildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Gediz Belediyesi, Kütahya, Safahat, Gediz, Yaşam
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