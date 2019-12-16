"Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilk kez Manisa'da sahnelendi

Manisa'da Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Yunus Emre Günleri" kapsamında, "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu'nda izleyiciyle buluşan, Hale Canat Cürgül'ün kaleme aldığı oyunda, Birol Cürgül, Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman ve M. Sefa Güvenir rol aldı.

İsmail Hakkı Hafız'ın yönettiği musiki grubu ise Yunus Emre ilahilerini oyun içerisinde canlı olarak seslendirdi.

Oyun sonrasında sahnede bir konuşma yapan Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederek, Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu'nda bundan sonra da farklı kültür sanat etkinliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Hale Canat Cürgül de Yakaza Tiyatrosu ekibine oyunu kısa bir sürede hazırladıkları için teşekkürlerini ileterek, "Bu güzel konferans salonunda, sahnede gözleriniz her daim bayram etsin. Yunusunuz, Emreniz her daim bitmesin. Biz de buraya gönüller yapmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise oyuncuları ve müzisyenleri performanslarından dolayı tebrik ederek, "İnşallah yine bu güzel salonda daha nice musiki, tiyatro, sinema ve gençlerimize yönelik kültürel faaliyetleri icra edeceğiz." dedi.

Yakaza Tiyatrosu tarafından ilk kez sahnelenen "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" oyununda, Yunus Emre'nin Hacı Bektaş-ı Veli dergahında başlayan, Tabduk Emre'nin gönül ikliminde kemale eren manevi yolculuğundan kesitler sunuluyor.