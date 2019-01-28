Son Dakika Haberleri: Geleceğin Kanocuları Köyceğiz'de Yetişiyor

Geleceğin Kanocuları Köyceğiz'de Yetişiyor

1 saat önce

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Gelişim Kampı'na katılan sporcularla geleceğin milli takımının oluşturulması hedefleniyor.

Geleceğin Kanocuları Köyceğiz'de Yetişiyor, System.String[]
Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Gelişim Kampı'na katılan sporcularla geleceğin milli takımının oluşturulması hedefleniyor.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve İcra Kurulu Üyesi Osman Ercan, sporcuların çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Köyceğiz'deki kampı ziyaret etti.

Kano ve kürek milli takımlarının sıklıkla tercih ettiği Köyceğiz Gölü'nde, Gelişim Kampı'na katılan sporcular sabahın ilk saatlerinden itibaren antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Sporcular antrenmanlardan arta kalan zamanda bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezme ve dinlenme imkanı buldu.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Gölündeki kış dönemi gelişim kampına Adana, Bursa, Sakarya, Rize ve Eskişehir'den gelen sporcuların geleceğin milli takımını oluşturmak amacıyla ortak çalışma yaptıklarını söyledi.

Köyceğiz Gölünün kamp için çok ideal olduğunu vurgulayan Kabakçı; "15 sporcumuz, iki antrenörümüz eşliğinde 16-17 Mart'ta Antalya Belek'te yapılacak Durgunsu Kano Uzun Mesafeve Aday Milli Takım Seçme Yarışları'na hazırlandı. Amacımız geleceğin milli takım sporcularını yetiştirmek ve onları motive etmek." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Türkiye, Köyceğiz, Spor
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