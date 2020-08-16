GELECEK PARTİSİ İSTANBUL 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI - Son Dakika

GELECEK PARTİSİ İSTANBUL 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI

Gelecek Partisi İstanbul 1'inci Olağan Kongresi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelecek Partisi İstanbul 1'inci Olağan Kongresi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelecek Partisi İstanbul 1'inci Olağan Kongresi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu birlikte katıldı. Kongrede ayrıca genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanlarıyla, partililer hazır bulundu. Gelecek Partisi'nin kuruluşuyla ilgili kısa film gösteriminin ardından dans gösterisi yapıldı. Kongrede daha sonra İstiklal Marşı okundu.

BİDEN'IN APTALCA YORUMLARINI TÜRKİYE'DE BİR ALLAH'IN KULU CİDDİYE ALMAZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, Pandemi şartlarında her biri bir şehir büyüklüğündeki ilçelerimizde, teşkilatlarımızı kurup bugün de İstanbul il kongresini yapıyor oluşumuz her baba yiğidin başaracağı bir iş değildir dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasında ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi. İşte alın size dış mihrak, böyle düşman dostlar başına diyen Davutoğlu şunları söyledi

ABD eski başkan yardımcısı, şimdi de başkanlık adayı Joe Biden'ın, sekiz ay önce söylediği, ne hikmetse dün birden keşfedilen sözlerini duydunuz değil mi Sosyal medyada dolaşıyor. Onca yıl en üst düzey görevler yaptı, yıllarca Türkiye'ye defalarca geldi, herkesle görüştü. Türkiye'ye dair analiz düzeyindeki seviyesizliğe, densizliğe bakar mısınız Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye'de bir Allah'ın kulu ciddiye almaz. Dün bütün toplumsal kesimlerle birlikte bütün muhalefeti de dinlediniz. Herkes bu deli saçması yorumları kınadı. Amerikalılar böyle başkan adaylarıyla kendi dertlerine düşsünler. Her şeyi berbat etmekle var olan düzenleri sarsmakla yaptıkları hataları daha da artıracaklara benziyorlar. Biden da bu kafayla nasıl başkan olacağının kendi derdine düşsün. Türkiye'den ona ekmek çıkmaz ve asla çıkmayacak. Biden münasebetsizine hak ettiği cevabı verin. Burada çağrıda bulunuyorum, bu densizlik karşısında Cumhurbaşkanı, Trump'ın mektubunda olduğu gibi sessiz kalmamalı ve en sert tepkiyi açıkça vermelidir. Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır. Her türlü antidemokratik açıklama karşısında ülkemizde adil ve özgür seçimlerle görev başına gelmiş olanlar kim olursa olsun, biz meşru yönetimin yanındayız. Biden'a da cevap vereceklerse, bu yönetimin de yanında olmaya hazırız. Var olan iktidarı eleştirmemiz, ülkemize yönelik içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak antidemokratik vesayet çabalarına sessiz kalacağımız anlamına gelmez.

Davutoğlu, konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

GELECEK PARTİSİ İSTANBUL 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 22:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELECEK PARTİSİ İSTANBUL 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Sarıyer Emirgan Korusu'nda yangın çıktı İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor         
19:28
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor         
18:54
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı         
18:53
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur         
18:28
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç         
17:46
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti         
17:40
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu         
17:17
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü         
17:08
Otel odasında ölü bulunan genç kadının yanı başında bulunan Otel odasında ölü bulunan genç kadının yanı başında bulunan "siyanür" yazılı kutu, ekipleri harekete geçirdi         
17:06
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar         
16:09
Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör         
14:58
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti         
14:52
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak         
14:35
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı         
14:26
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı         
14:19
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı         
12:40
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak         
12:24
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi         
12:16
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın         
11:24
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi         
10:20
Rusya'da aşırı hız yapan otomobilin çarptığı hamile kadın ve karnındaki bebek hayatını kaybetti Rusya'da aşırı hız yapan otomobilin çarptığı hamile kadın ve karnındaki bebek hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu         
09:40
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü         
09:16
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır         
08:30
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı         
07:26
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti         
05:47
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 04:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GELECEK PARTİSİ İSTANBUL 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei