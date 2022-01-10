"Gelecek yüzyılda hukuki pencereden kişi hakları, dünya, Türkiye ve medya" konferansı - Son Dakika

Niğde'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Gelecek yüzyılda hukuki pencereden kişi kakları, dünya, Türkiye ve medya" konferansı düzenlendi.

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, Valilik, Belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının gününü kutladı.

2012 yılında yıpranma haklarının büyük bölümünü kaybettiklerini belirten Alemdar, şunları kaydetti:

" İç Anadolu Bölgemizde 13 vilayet var. Bu şehirlerimizde gazeteciler cemiyetlerinin bir araya gelmesiyle 2013 yılında İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nu kurduk. Kuruluşundan bu yana başkanlığını yürütüyorum. Belli aralıklarla bir araya geliyoruz. Cemiyetlerimizin ve şehirlerimizde çalışan gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarını gündemimize alıyoruz ve çözüm üretiyoruz."

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün de tüm meslektaşlarının gazeteciler gününü kutlayarak, ebediyete intikal eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Gelecek yüzyılda hukuki pencereden kişi kakları, dünya, Türkiye ve medya" konulu konferans verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, çevre illerden gelen gazeteciler, cemiyeti başkanları, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.