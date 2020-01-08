Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı - Son Dakika

Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde görev yeri değiştirilen Kaymakam Mehmet Kılıç'ın başka bir ilçeye atanmasının ardından boşalan koltuğa ilk kez kadın Kaymakam atandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından ataması yapılan Kaymakam Uz görevine bu sabah itibari ile başladı. Uz'un daha önce Denizli'nin Güney ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptığı bildirildi. - ISPARTA