Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı - Son Dakika

Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı

6 saat önce

Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde görev yeri değiştirilen Kaymakam Mehmet Kılıç'ın başka bir ilçeye atanmasının ardından boşalan koltuğa ilk kez kadın Kaymakam atandı.

Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı, System.String[]

Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde görev yeri değiştirilen Kaymakam Mehmet Kılıç'ın başka bir ilçeye atanmasının ardından boşalan koltuğa ilk kez kadın Kaymakam atandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından ataması yapılan Kaymakam Uz görevine bu sabah itibari ile başladı. Uz'un daha önce Denizli'nin Güney ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptığı bildirildi. - ISPARTA

Mehmet Kılıç, Gelendost, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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