Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi Beylikdüzü'nde açıldı

18 modelcinin yaptığı 62 gemi modelinden oluşan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlki 10 Mayıs 2018'de 'Beylikdüzü 10.Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, ikinci kez, Beylikdüzü'nde sanatseverlerle buluştu. Beylikdüzü Belediyesi'nin Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği işbirliğiyle düzenlediği, dinamik ve statik modeller ile savaş gemileri, şehir hatları vapurları, römorkör, şilep ve buharlı gemilerden oluşan sergide, 18 modelcinin 62 gemi modeli yer aldı. Çeşitli gemi modelleri meraklıların beğenisine sunulduğu serginin açılışına; Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker, Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkan Yardımcısı Metin Önkol ve dernek üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Beylikdüzü protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sergi, 20 Kasım'a kadar hafta içi ve hafta sonu her gün 09.00-20.00 saatleri arasında, BAKSM Giriş Kat ve 2.Kat'ta ziyaret edilebilecek.

Akülker: Büyük Mutluluk Duyuyoruz

Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi'nin açılış törenine katılarak sanatçılara ve katılımcılara, sanatla içiçe bir gün ve yaşam geçirmeleri dileğinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi 2. Başkan Vekili Müslüm Akülker, "Birbirinden başarılı 18 usta sanatçının 62 gemi modeli eseri, Beylikdüzü'nde sanatseverler ile buluştu. Beylikdüzü Belediyesi olarak Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği işbirliğiyle ilkini geçtiğimiz yıl Beylikdüzü 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz sergimizin bu yıl da ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beylikdüzü'nde sanata ve sanatçıya önem ve değer veren belediyecilik anlayışı içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Büyük bir titizlik ve özenle hazırlanan bu kıymetli eserleri, vatandaşlarımız 20 Kasım tarihine kadar ziyaret edebilir." diye konuştu.

Önkol: Amacımız Denizciliği Sevdirmek

Sergide yer alan gemi modellerinin gerçek planların üzerinden, birebir ölçülerek yapıldığını ve her sergide, daha önce sergilenmemiş eserlere yer verdiklerini söyleyen Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkan Yardımcısı Metin Önkol ise "Beylikdüzü kıyı şeridi olarak 14 kilometrelik uzun bir kıyı şeridine sahip. Denizciliği sevdirmek, denizleri gençlere aşılamak için bu sergiyi, Beylikdüzü'nde açtık. Beylikdüzü'nün 10.yılında da sergimizi burada açmıştık. Derneğimiz üyesi 18 arkadaşımızın yapmış olduğu, 62 gemi modelinden oluşuyor, sergimiz. Bu modeller zamanında yaşamış modellerdir. Sergimizde; hastane savaş gemisi, şehir hatları gemileri, Melih Cevdet Anday'ın bestesini yaptığı, Sezen Aksu'nun şarkısını söylediği Yandan Çarklı Ada Vapuru, yatlar ve sandallar bulunuyor." diye konuştu. 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak 'Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi' kapsamında, 26 Ekim'de BAKSM Şener Şen Sahnesi'nde 'Şirket-i Hayriyye'den Günümüze Deniz Ulaşımı; 16 Kasım'da ise 'Türkiye'de Gemi Modelciliği' konulu söyleşiler gerçekleştirilecek. Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkanı Ahmet Güleryüz ile Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkan Yardımcısı Metin Önkol'un konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programlarında, katılımcıları keyifli bir sohbet bekliyor.