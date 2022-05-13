Geleneksel Japon Kültürü Günü Ankara'da düzenlendi - Son Dakika
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Geleneksel Japon Kültürü Günü Ankara'da düzenlendi

13.05.2022 15:19
Geleneksel Japon Kültürü Günü Ankara'da düzenlendi

Türk-Japon Vakfı ve Ankara Üniversitesi Japonya Kültürel Etkileşim Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle 19. Geleneksel Japon Kültür Günü, Ankara'da düzenlendi.

Türk- Japon Vakfı ve Ankara Üniversitesi Japonya Kültürel Etkileşim Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle 19. Geleneksel Japon Kültür Günü, Ankara'da düzenlendi.

Vakfın genel merkezinde düzenlenen etkinliğe Vakıf Başkanı Nejat Bora Sayan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Minami Narie ile Japonya'ya ve Japon diline ilgi duyan çok sayıda kişi katıldı.

Türk-Japon Vakfı Başkanı Sayan, burada yaptığı konuşmada, bu özel gün kapsamında, Japon kültürüne ait birçok aktivitenin tanıtılacağını belirtti.

Sayan, Türkiye'de Japon kültürü ve Japonya'ya olan ilginin arttığını söyleyerek "Genç arkadaşların Japonya'ya ilgisi bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Sayan, Vakıf bünyesinde Japonca öğrenen, Japonya'ya ilgi duyan ve Japonya burslarını araştıranlar için ofis bulunduğunu kaydetti.

Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Minami ise Türkiye'de Japonca öğrenenlerin ve Japonya üzerine çalışanların çok yetenekli olduğunu söyledi.

2024'te Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün kutlanacağını da hatırlatan Minami, "Bu günün kutlanmasının, Türkiye-Japonya ilişkilerini daha da güçlendireceğini ve 100. yıl dönümü yaklaşırken iki ülke arasındaki etkileşimi daha da artıracağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Japonya Kültürel Etkileşim Öğrenci Topluluğu, Japon balıkçıların balık tutarken yaptıkları hareketlerden esinlenen Souran Bushi dans gösterisi yaptı.

Ayrıca etkinliğe katılanlara Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Japonya Küresel Ağ Projesi (J-MENA) tarafından Japonya'da yaşam ve eğitim üzerine seminer verildi.

Etkinlik kapsamında Türk-Japon Vakfı fuaye alanında Japonya'ya ait geleneksel oyunlar, sanat eserleri ve el yapımı ürünler tanıtıldı. Kurulan atölyelerde katılımcılara Japonca yazma, origami ve Japonca eğitimi de verildi.

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Japonya, Ankara, Japon, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleneksel Japon Kültürü Günü Ankara'da düzenlendi - Son Dakika


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