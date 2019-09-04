Son Dakika Haberleri: "Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı
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"Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

2 saat önce

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen "Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen "Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu'nu "en iyi anlatan" kareyi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere toplamda 35 bin lira ödül verilecek.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılım gösterebileceği yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Yarışmanın seçici kurulunda ünlü foto muhabiri Coşkun Aral'ın yanı sıra İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz yer alıyor.

Fotoğrafçıların maksimum 4 eserle katılım gösterebileceği yarışmada sonuçlar 20 Ocak'ta açıklanacak. Dereceye girenlere ödülleri ise 1 Şubat'ta takdim edilecek.

Yarışmaya "www.tfsfonayliyarismalar.org" adresinden başvuru yapılabilecek.

Zeytinburnu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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