Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyü geri dönüşümde pilot bölge seçildi - Son Dakika
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Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyü geri dönüşümde pilot bölge seçildi

18.05.2022 14:58
Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyü geri dönüşümde pilot bölge seçildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü, Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından "Temiz Bolayır'ım" projesiyle geri dönüşümde uygulamalı pilot bölge seçildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü, Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından "Temiz Bolayır'ım" projesiyle geri dönüşümde uygulamalı pilot bölge seçildi.

Proje kapsamında ilk olarak Bolayır köyünde yapılan geleneksel hayır yemeğinden geriye kalan plastik, karton ve metal atıklar geri dönüşüm için toplandı.

Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi üyesi ve proje sahibi Nevin Gökgöz tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından ÇOK A.Ş ve SRKL firmaları projenin uygulandığı Bolayır köyüne 10 adet geri dönüşüm konteyneri gönderildi.

Nevin Gökgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Bolayır'da geri dönüşümü hızlandırmak ve 2022 sezonunda geçen yıla göre yüzde 300 daha fazla atığı geri kazanmak olduğunu söyledi.

Bunu başaracaklarına inandıklarını belirten Gökgöz, "Burada yaşayanları çevre konusunda bilinçlendirmek için Bolayır ilkokulunda eğitim ve yarışmalar düzenleyeceğiz. Çevre şenlikleri ve atık sergileri yapacağız. Moloz ve büyük atıkları kontrol altına almak için Köylere Hizmet Götürme Birliği ile beraber çalışacağız. Moloz atılmaması konusunda kontrol ve ceza sistemi de yetkililer tarafından uygulanacak." dedi.

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Kaynak: AA

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