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Gelibolulu Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Çanakkale'de tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ali Ekin'in cenazesi, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde toprağa verildi.

Gelibolulu Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Çanakkale'de tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ali Ekin'in cenazesi, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde toprağa verildi.

Çanakkale Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Ekin için Evreşe'de resmi tören düzenlendi.


Gazinin naaşı, cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.


Törene, Ali Ekin'in yakınlarının yanı sıra Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale, Gelibolu, Evreşe, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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